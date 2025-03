Empresa inaugura bairro-parque de 36 hectares em Passo Fundo

— É um condomínio aberto com toda a infraestrutura . Fica perto da cidade e vamos expandir cada vez mais em Passo Fundo. A parte boa é que, a partir de 2026, a prefeitura já começa a arrecadar o IPTU com o investimento todo já feito — disse o sócio proprietário Antonio Roso.

A empresa já trabalha com a prefeitura de Passo Fundo para construir a ligação do bairro com a RS-324 e com a região do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).