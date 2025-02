Em meio a onda de calor, Passo Fundo registra 35,1ºC e tem a maior temperatura do ano

Temperatura quebra o recorde de 34,5°C, registrada em 23 de janeiro. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A onda de calor que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias colocou Passo Fundo na rota das altas temperaturas. Na segunda-feira (10), os termômetros registraram 35,1°C, a maior do ano até agora.

A temperatura quebra o recorde de 23 de janeiro, até então o dia mais quente de 2025, quando o registro foi de 34,5°C. O alívio para os passo-fundenses fica por conta do fim da onda de calor nesta quarta-feira (12), mesmo que o clima quente permaneça.

— O RS está saindo da rota da onda de calor, mas o norte gaúcho ainda vai enfrentar o clima mais quente. Deve haver uma atenuação do calor com a chuva, mas deve seguir a sensação de abafamento intensificado pela umidade, mas com temperaturas já mais amenas — explica o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges.

A tendência é que até o dia 21 de fevereiro o norte do RS tenha dias com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média, mas conforme a previsão do tempo, os dias não devem ultrapassar a casa dos 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na terça-feira (11) um alerta vermelho para uma intensa onda de calor que atinge o sul do país. O aviso tem validade até esta quarta (12), às 18h, e classifica a situação como de "grande perigo".

Chuva

A chuva deve chegar com maior volume nos próximos dias, uma boa notícia para os agricultores e para os municípios com reservatórios já comprometidos.

Conforme a Climatempo, a precipitação que começa na quinta-feira (13) deve estar presente pelo menos até o dia 19, com dias que poderão contabilizar mais de 20 milímetros de chuva.

O Inmet emitiu na terça-feira (11) um alerta vermelho para uma intensa onda de calor que atinge o sul do país. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Previsão do tempo

Quinta

Tempo de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva pela manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Sexta

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Não chove. Mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Sábado

Chuvoso de manhã, com abertura de sol à tarde e pancadas de chuva até a noite. Mínima de 21°C e máxima de 28°C.

