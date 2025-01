Programa que oferece óculos gratuitos para estudantes de Passo Fundo será ampliado

O número de atendimentos deve passar de 2,2 mil, para quase 9 mil. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

O programa "Olhar de Criança" vai ampliar o atendimento gratuito às crianças de Passo Fundo, no norte do Estado. A iniciativa do município oferece testes de visão, consultas oftalmológicas e óculos para quem necessita.

O número de atendimentos deve passar de 2,2 mil, para quase 9 mil. Isso porque, além dos alunos da Educação Infantil, também serão incluídos estudantes cursando até o terceiro ano do Ensino Fundamental.

Os alunos passam por um teste de acuidade visual nas escolas. Quando o algum problema é detectado, eles são encaminhados para uma consulta com especialista no Hospital de Olhos. Caso tenha indicação, a criança recebe os óculos sem custo para as famílias.

Dos mais de 2,2 mil atendimentos realizados em 2024, 360 tiveram encaminhamento para o oftalmologista. O índice representa 16%. O diagnóstico precoce de problemas de visão impacta na vida das crianças, como alerta o secretário de Saúde de Passo Fundo, Diego Teixeira de Farias.

— Até cerca de sete anos de idade, é possível que haja a correção da visão de forma mais efetiva. O programa traz reflexos positivos para a aprendizagem e, sobretudo, para a qualidade de vida das crianças.

Rapidez no atendimento

Foi por meio do teste na escola que Pâmela Oliveira descobriu que o filho Oliver, de quatro anos, apresentava dificuldades para enxergar.

— Mesmo com todo o cuidado, nunca havia percebido qualquer dificuldade no meu filho. Por ser pequeno, ele nunca tenha se queixado. Talvez, eu só percebesse essa situação num processo avançado e tardio — contou.

Logo que foi identificada a dificuldade, o menino teve a consulta com o especialista agendada. A agilidade no processo também é importante para que o estudante não seja prejudicado em sala de aula, como explicou a diretora da EMEI Padre Alcides, Gerusa Zanotto.

— Uma criança com dificuldade visual não consegue acompanhar as demais, e muitas famílias não teriam condições financeiras para adquirir os óculos. Em nossa escola, muitos alunos, com graus, inclusive, elevados, tiveram essa dificuldade identificada por meio do programa, recebendo todo o acompanhamento e suporte — concluiu.