Você usa os banheiros públicos? GZH fez blitz e verificou a situação em Passo Fundo

Quem precisa usar os banheiros públicos de Passo Fundo sempre pensa duas vezes antes de acessar esses locais. Não é por acaso: nunca se sabe o que encontrar lá, seja na limpeza ou segurança dos espaços.

Foi pensando nessa avaliação que GZH Passo Fundo visitou cada um dos banheiros públicos da cidade — são seis ao todo, sem contar os dos cemitérios (saiba onde ficam no mapa abaixo).

A conclusão de quem usa esses locais é ambígua: alguns banheiros estão limpos, outros nem tanto. Enquanto uns estão depredados e sem vigilância, outros parecem seguros e novos em folha.

A relação da população com esses locais também se divide. Vizinha do Parque da Gare, Marta Moura, 63 anos, conta que não usa banheiros públicos quando surge a necessidade.

— Normalmente eu volto para casa, porque já sei o que vou encontrar por aqui. Outro ponto que me deixa receosa é a segurança, nunca se sabe o que pode acontecer — disse.

Enquanto esperava para buscar o filho na escola, a gerente de negócios Alline Casagrande precisou usar o banheiro público da Praça Almirante Tamandaré.

— É a segunda vez que venho aqui. Normalmente está limpo, mas preciso pegar o papel higiênico sempre com as mulheres da limpeza porque elas tiram para ninguém roubar — afirma.

Para tirar a dúvida, a reportagem visitou os banheiros na última segunda (2) e terça-feira (3). Confira o que encontramos a seguir.

Qual a situação dos banheiros de Passo Fundo

Praça Antonino Xavier

Localizados na praça perto do Hospital de Clínicas, entre as ruas Paissandú com Saldanha Marinho, os banheiros têm espaço para homens e mulheres, com um sanitário cada.

No momento da visita, o local estava em boas condições e havia papel higiênico disponível para os usuários. Em contrapartida, não havia sabonete ou papel toalha para secar as mãos.

Horário de funcionamento: das 7h às 19h

das 7h às 19h Segurança: há vigilante no local durante o horário de funcionamento.

Praça Tochetto

Provavelmente o ponto mais movimentado da cidade, a Praça Ernesto Tochetto fica em frente à Escola Estadual Protásio Alves, no centro de Passo Fundo. Quem precisar usar o banheiro público vai encontrar um banheiro masculino e outro feminino, com dois sanitários comuns e um adaptado cada.

Quando visitamos, o local estava limpo, porém mal iluminado. A luz do banheiro que deve receber pessoas com mobilidade reduzida não estava funcionando. As portas também não tinham fechadura.

Para ter acesso a papel higiênico, a reportagem pediu às responsáveis pela limpeza, que informaram reter o item para evitar roubos. Também não havia sabonete ou papel para secar as mãos.

Horário de funcionamento: das 7h às 19h

das 7h às 19h Segurança: não há vigilante no local.

Praça Almirante Tamandaré

O banheiro fica na Praça Tamandaré, perto do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Na visita, o local estava limpo, mas os sanitários femininos e masculinos (dois de cada) não tinham fechadura nas portas e parte do revestimento das paredes estava danificado.

Assim como na Praça Tochetto, é preciso retirar o papel higiênico com os responsáveis pela limpeza. Não há sabonete ou papel toalha para lavar e secar as mãos.

Horário de funcionamento: das 7h às 19h

das 7h às 19h Segurança: não há vigilância no local.

Praça da Cuia

Localizado na Praça Marechal Floriano, entre a Rua Morom com a Avenida General Neto, o banheiro foi reformado no ano passado e conta com quatro sanitários masculinos e quatro femininos (nesse, um está interditado).

Assim como os banheiros da Praça Tochetto e Praça Tamandaré, também é preciso solicitar papel higiênico aos responsáveis pela limpeza. E, da mesma forma, não há sabonete ou papel para lavar e secar as mãos.

A reportagem visitou o espaço por dois dias consecutivos: no primeiro o local estava limpo, enquanto no segundo haviam papéis no chão de um dos sanitários.

Horário de funcionamento: das 7h às 19h. Até o final da programação da campanha "Natal Som e Luz" o espaço fecha às 22h.

das 7h às 19h. Até o final da programação da campanha o espaço fecha às 22h. Segurança: há vigilante no local 24h.

Parque da Gare

Os banheiros do Parque da Gare foram inaugurados em 2016, depois da revitalização da área, o que torna os banheiros novos quando comparados a outros pontos da cidade.

Ao todo, há cinco sanitários femininos e cinco masculinos, mas dois reservados às mulheres estavam trancados na visita da reportagem. Havia papel higiênico e sabão líquido disponível, mas não papel para secar as mãos.

Horário de funcionamento: das 7h às 19h

das 7h às 19h Segurança: há vigilante no local 24h.

Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango

O mais novo entre os visitados, o banheiro do Fredolino Chimango foi inaugurado em maio de 2023 e fica na Rua Teixeira Soares, próximo ao campus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Quem gerencia o espaço é a Secretaria Municipal de Esportes.

Há cinco sanitários para homens e mulheres, sendo um adaptado. Durante a visita, o local estava limpo e tinha papel toalha disponível. Não havia sabonete. A retirada do papel higiênico deve ser realizada com os responsáveis pela limpeza do local.

Horário de funcionamento: das 8h às 20h

das 8h às 20h Segurança: há vigilante no local.

O que diz a prefeitura

Exceto o do Fredolino Chimango, quem administra os banheiros públicos de Passo Fundo é a Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Gerais. Conforme o secretário da pasta, Alexandre de Mello, esses locais demandam manutenção diária devido à utilização constante e depredação dos equipamentos.

Por isso, os banheiros da Praça Tochetto e Praça Tamandaré passarão por reformas em 2025, em uma ação de revitalização desses espaços públicos.

— Contratamos uma empresa especializada para reformar as praças, incluindo os banheiros. A licitação foi homologada em 2024. No momento temos obras nos banheiros públicos de alguns cemitérios, como o da Vera Cruz e dos Ribeiros — afirmou.