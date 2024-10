Com origem em São Marcos, na serra gaúcha, a startup Dream Success foi a vencedora da Batalha das Startups. A competição faz parte do cronograma de atrações da Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) 2024. A disputa final aconteceu neste sábado (26), na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo, no norte gaúcho.