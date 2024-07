A travessia de balsa em Porto Mauá e Tiradentes do Sul, na Argentina, foi normalizada nesta quarta-feira (10). O serviço estava suspenso desde segunda (8), por causa da cheia do Rio Uruguai em Itapiranga, no oeste de Santa Catarina. Outras duas cidades da Região Noroeste seguem com a travessia suspensa: Porto Vera Cruz e Porto Xavier.