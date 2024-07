O maior incêndio já visto em Passo Fundo, no norte gaúcho, completa 10 anos nesta segunda-feira (15). No anoitecer de 15 de julho de 2014, o Corpo de Bombeiros da cidade recebeu as primeiras ligações para atender ao incêndio no edifício de quatro andares da família Ughini, localizado na esquina das ruas Bento Gonçalves e General Osório.