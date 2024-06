Artistas lamentaram a morte do músico Gildo Milton de Oliveira dos Santos, nesta quarta-feira (19). Gildo do San Marino, como era conhecido, morreu na noite de terça (18) aos 69 anos, no Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, no noroeste gaúcho. Ele enfrentava um câncer no sistema nervoso central há pouco mais de dois anos.