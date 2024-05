Um posto de gasolina localizado às margens da RS-129 se transformou em abrigo em Dois Lajeados, no Vale do Taquari. Dezenas de famílias recorreram ao local para se abastecer de informações sobre as perdas deixadas pelo excesso de chuva no RS: o espaço é um dos poucos que possuem gerador de energia e acesso à internet — pelo menos por enquanto.