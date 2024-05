Uma família de Roca Sales, no Vale do Taquari, que foi localizada soterrada dentro de casa, no último domingo (5), foi velada e enterrada neste sábado (11). Conforme o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, quatro das cinco vítimas foram encontrados abraçadas em um dos cômodos da residência. Eles foram vítimas de um deslizamento de terra, na localidade de Serrinha.