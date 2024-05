A prefeitura de Ciríaco, no norte do Estado, divulgou nesta segunda-feira (6) que adiou a 4ª Expo Ciríaco. O evento aconteceria de sexta-feira (10) a domingo (12) no Ginásio Fredolino Rodrigues. O motivo é a situação de milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.