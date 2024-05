A campanha do agasalho Cobertos de Amor realiza mais um Dia D de arrecadação em Erechim, no norte gaúcho, nesta quarta-feira (8) com uma causa ainda mais nobre: ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no Estado. As doações vão ser recebidas das 11h às 17h, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Três Vendas.