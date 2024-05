Após 15 dias no Chile, o casal Cristiano e Nalva Gatto, passageiros do ônibus que capotou e deixou dois mortos em Paso de Jama, no fim de abril, voltaram ao Rio Grande do Sul na madrugada de sábado (11). Na manhã desta segunda-feira (13), Nalva passa por uma cirurgia no quadril e fêmur no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, em razão dos ferimentos causados no acidente.