Em reunião realizada no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, representantes dos moradores do Edifício Gralha aprovaram uma proposta de negociação que será levada ao Estado. O encontro realizado na sexta-feira (26) definiu parâmetros para a indenização dos proprietários de imóveis no prédio que fica no bairro Edmundo Trein e foi interditado há oito anos.