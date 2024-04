Passo Fundo foi a primeira cidade gaúcha a receber o Conexão GovTech, iniciativa do hub de transformação GovTech Lab que busca ideias e soluções inovadoras capazes de resolver desafios das gestões públicas. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), no Hub do Instituto Aliança Empresarial. Além de Passo Fundo, o evento vai percorrer outras cinco cidades do RS até o fim de maio.