Na manhã desta quinta-feira (29), policiais resgataram 21 pássaros silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro no município de Marau, no norte do RS. A operação aconteceu após uma denúncia anônima. A equipe do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) encontrou os animais dentro de gaiolas em uma residência.