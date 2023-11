Um incêndio atingiu uma casa de dois andares na madrugada deste domingo (26), em Erechim, no norte do RS. As chamas começaram por volta das 3h, na residência localizada na Rua Wladyslaw Krepinski, no bairro Atlântico. De acordo com a Brigada Militar (BM), duas pessoas estavam no local, mas apenas uma conseguiu sair.