O quarto clássico Ga-Pas do ano, agora pelos mata-matas da Copa FGF, foi marcado por um clássico momento do futebol do gaúcho. Aos 18 minutos da segunda etapa da partida, disputada neste sábado (26), um cachorro caramelo invadiu o campo do Estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo.