O Ypiranga finalizou, nesta sexta-feira (27), a preparação para o jogo mais importante da temporada. Para seguir com chances de acesso à Série B do Brasileirão, o Canarinho precisa, obrigatoriamente, vencer o Athletic no confronto que ocorre neste sábado (28), às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa.