O empate em 0 a 0 com a equipe sub-20 do Inter deixou um gosto amargo para o técnico do Sport Clube Gaúcho, Fabiano Daitx. Na avaliação do comandante alviverde, o time produziu mais, mas faltou capricho nas finalizações, que poderiam ter dado a primeira vitória do time na Copa FGF — Troféu Zagallo.