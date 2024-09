Neste sábado (31), o Ypiranga estreia no quadrangular final da Série C. Em busca do acesso inédito, o Canarinho terá seis rodadas para assegurar uma vaga entre os quatro clubes que sobem à B. O primeiro desafio será às 20h, diante da Ferroviária, no Estádio Colosso da Lagoa.