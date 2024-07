Tudo igual Notícia

Jogos de ida das semifinais da Divisão de Acesso terminam empatadas

Os jogos entre Passo Fundo x Monsoon e Pelotas x Inter-SM ficaram no 0 a 0. As partidas de volta, que definem os dois times que sobem para a primeira divisão do Gauchão 2025, serão no domingo.

22/07/2024 - 23h59min