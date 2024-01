Neste sábado (27), o Ypiranga visita o Inter, às 16h30min, no Beira Rio, pela 3ª rodada do Gauchão. O Canarinho tenta repetir a boa atuação de 2022, quando venceu o Colorado por 3 a 1, no Colosso da Lagoa. Mas o retrospecto em Porto Alegre não é favorável: nunca venceu.