Em busca da liberação do Estádio Colosso da Lagoa, a direção do Ypiranga trabalha com rapidez para conseguir a visita do Corpo de Bombeiros Militar e o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio (APPCI) ainda na tarde desta terça-feira (23). Conforme apurado pela reportagem de GZH, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) está no aguardo para receber a documentação completa até o final do dia.