O Corpo de Bombeiros Militar emitiu, nesta terça-feira (23), o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio (APPCI) para o Estádio Colosso da Lagoa. Com isso, o Ypiranga poderá contar com a presença de seus torcedores no jogo desta quarta-feira (24), contra o Caxias, pela 2ª rodada do Gauchão.