Após perder para o Inter na última rodada do Gauchão, o Ypiranga volta à campo nesta quarta-feira (31), visando retornar ao topo da tabela. Sétimo colocado, com quatro pontos, o Canarinho recebe o Novo Hamburgo — que ocupa a quinta posição com a mesma pontuação —, às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.