Nesta terça-feira (7), às 21h, Passo Fundo e Lagoa decidem um lugar entre os quatro melhores do Gauchão de Futsal. E para este duelo, os treinadores prepararam suas equipes para todas as situações. O jogo de volta das quartas de final será na Arena Comercial, em Passo Fundo, com transmissão pelo YouTube de GZH.