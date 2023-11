O Ypiranga segue reforçando o elenco para a próxima temporada. Até o momento, faltando três semanas para o início da pré-temporada, o grupo conta com 17 jogadores. Nesta segunda-feira (6), o clube anunciou a chegada de mais um meio-campista. Trata-se do atleta Lucas Marques, de 28 anos, que estava atuando no Vitória de Setúbal, de Portugal.