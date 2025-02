Passo Fundo abre 5,8 mil vagas de emprego em 2024 e cresce 79% em relação a 2023

Crescimento supera o do RS que ficou em 36,4% no período.

Passo Fundo, no norte gaúcho, registrou a abertura de 5,8 mil vagas de trabalho com carteira assinada em 2024, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (30). O resultado significa crescimento de 79,5% em relação a 2023, quando o saldo foi de 3.254, e é superior ao crescimento do Rio Grande do Sul que foi de 36,4% no período.