RS abre 63,5 mil vagas com carteira assinada em 2024 e cresce 36,4% em relação a 2023

No ano passado, a economia gaúcha contabilizou 1.538.595 admissões e 1.475.044 desligamentos. CESARVR / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul registrou a abertura de 63.551 mil vagas de trabalho com carteira assinada em 2024, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que divulgou os dados nesta quinta-feira (30).

O resultado significa crescimento de 36,4% em relação a 2023, quando o saldo foi de 46.574.

No ano passado, a economia gaúcha contabilizou 1.538.595 admissões e 1.475.044 desligamentos. Durante a enchente de maio no Estado, 117.042 demissões ocorreram, o que resultou no fechamento de 22.023 vagas naquele mês.

Junho também registrou resultado negativo (-8.604), assim como dezembro (-28.284), o mês com o pior resultado mensal no RS.

Em 2024, o setor de serviços liderou com 36.868 contratações no Estado, seguido por comércio (13.423), construção (6.923) e indústria (6.856). Agropecuária foi o único setor com resultado negativo no ano passado (-521).

Cenário nacional

No Brasil, o saldo de empregos entre janeiro e dezembro de 2024 teve um crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período de 2023. Segundo o Caged, foram gerados 1.693.673 postos de trabalho contra 1.454.124 no ano anterior.