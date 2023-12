Os estudantes universitários da região de Passo Fundo, no norte gaúcho, acumulam R$ 179,2 milhões em dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Conforme dados do Ministério da Educação (MEC) e da Caixa Econômica Federal, o número equivale a 3.461 pessoas distribuídas entre 80 municípios gaúchos. Desse montante, 511 pessoas já renegociaram a dívida, o que equivale a 14,7% dos devedores.