Candidatos de mais de 150 cidades realizam neste sábado (2) a prova do vestibular de verão da Universidade de Passo Fundo (UPF), no norte do Estado. Neste ano, a instituição espera pelo menos 4 mil participantes. Para os candidatos do curso de Medicina, a prova segue até às 19h, com questões de diferentes áreas do conhecimento e redação. Para os demais cursos, a prova consiste apenas na redação, até as 16h.