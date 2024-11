Mais de 300 veículos Notícia

Automóvel Show: feirão de carros e motos do norte gaúcho começa na sexta em Passo Fundo

Evento acontece até domingo (1º) no estacionamento externo do Bourbon Shopping, com taxas especiais e seis concessionárias participantes

27/11/2024 - 11h56min