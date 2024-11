O Irã apoiou o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah do Líbano, o principal parceiro militante de Teerã no Oriente Médio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, elogiou o cessar-fogo em uma declaração na manhã desta quarta-feira, 27.