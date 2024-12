Feriado de Nossa Senhora da Conceição celebra a fundação de Passo Fundo; veja a programação

Igreja Nossa Senhora da Conceição foi essencial para Passo Fundo ser reconhecida como uma vila independente do distrito de Cruz Alta, no período Imperial. Arquidiocese de Passo Fundo / Divulgação

Neste domingo (8), Passo Fundo celebra duas de suas mais importantes comemorações municipais: o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição e o feriado de fundação da cidade. As datas estão entrelaçadas com a história de Passo Fundo desde o século 19 e guardam relação com os primeiros vilarejos.

O dia 8 de dezembro tem a ver com a chegada do primeiro morador da cidade, o militar Manoel José das Neves, também conhecido como Cabo Neves, que ganhou terras para permanecer com sua família na região em 1827.

Devoto de Imaculada Conceição, ele se mudou para as proximidades da Praça Tamandaré e ergueu uma capela em homenagem à santa.

Durante a instalação do município de Passo Fundo, em 7 de agosto de 1857, as autoridades escolheram Nossa Senhora da Conceição como padroeira. À época, as novas comunidades que surgiam na região passaram a se instalar próximas à capela, pertencendo assim à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que foi firmada como Igreja Matriz.

— Para nós é uma festa dupla, um momento de fé e religiosidade em que celebramos a figura da mãe, que representa amparo, proteção e ternura, assim como o dia da nossa cidade. É uma solenidade que celebramos a figura da Imaculada, nossa intercessora e protetora junto a Deus — comenta o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Fábio de Morais.

Celebrações no domingo

As festividades em homenagem à padroeira acontecem na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com o lema “Com Maria na Escola da Oração, que nos ensina a rezar”. Neste ano, o local comemora 177 anos de criação.

Serão duas missas no domingo (8), às 10h e às 18h. Ao meio-dia, terá venda de churrasco, com valor de R$ 100.

Quem quiser garantir os ingressos com antecedência, pode comprar até sábado (7), na paróquia.