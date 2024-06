Oito espécies de animais silvestres atraem olhares curiosos em uma exposição no Passo Fundo Shopping, em Passo Fundo, no norte gaúcho. Eles saíram pela primeira vez do Centro de Acolhimento de Animais Silvestres (Primaves) com o intuito de chamar a atenção para a atuação da entidade, que dá abrigo a animais silvestres vítimas da violência e caça ilegal.