O domingo (19) reunirá música e solidariedade no Rito Espaço Coletivo, em Passo Fundo. O evento "Amigos da Arte Contra As Enchentes" reunirá mais de 10 atrações culturais para arrecadar donativos às pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, em festa organizada em parceria com a Toca do Ratão.