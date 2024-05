A coordenação da Frinape Erechim prorrogou o prazo para as inscrições do concurso que escolherá a nova rainha da feira. Interessadas poderão se candidatar até 31 de maio na sede da Accie, ao lado dos pavilhões da feira. A decisão foi motivada pelas enchentes que causam mortes e estragos no Rio Grande do Sul desde o começo de maio.