A organização do 37º Carijo da Canção Gaúcha anunciou nesta terça-feira (7) que o evento que aconteceria de 19 a 26 de maio em Palmeira das Missões foi adiado por causa da situação enfrentada pelos gaúchos com enchentes em diversas regiões do estado. Agora, o festival de música nativista será realizado de 23 a 30 de junho, no Parque de Exposições Telmo José Schardong.