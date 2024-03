O município de Marau, no norte do RS, completa 69 anos na quarta-feira (28) e para celebrar a data, a cidade realiza a 5ª edição da Festa Campeira. O evento inicia nesta quinta-feira (29) e vai até domingo (3), no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon. A entrada para pedestres é gratuita durante todos os dias de evento.