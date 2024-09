Como gastronomia e empreendedorismo ajudam a preparar estudantes para o futuro

A vida escolar é, ao mesmo tempo, um período dedicado a desenvolver conhecimentos técnicos, científicos e saberes da vida. Quando se aproximam os anos finais da educação básica, novos desafios surgem no horizonte dos adolescentes – especialmente o vestibular, cuja escolha pode pautar o resto da vida desses estudantes. Fazer parte de uma instituição que alia um projeto pedagógico com a academia e o mercado de trabalho, complementado com valores sólidos, pode fazer toda a diferença.