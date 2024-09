Seguro de vida: associados Sicredi concorrem a prêmios de até R$ 100 mil

Contratar um seguro é um passo fundamental para garantir não apenas o resguardo de bens materiais, mas também o bem-estar de entes queridos. A relevância desse investimento se reflete em números. Conforme a Síntese Mensal de Junho de 2024 da Superintendência de Seguros Privados (Susep), somente o seguro de vida teve crescimento de 14,6% no país em relação ao mesmo período do ano anterior. Além dos benefícios patrimoniais e pessoais, o setor retornou à sociedade, no primeiro semestre deste ano, por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios, um montante de R$ 119,13 bilhões.