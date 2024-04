Atenta às tendências em cuidados com a saúde, a equipe do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, tem conquistado importantes avanços no uso de robótica em procedimentos cirúrgicos. Os equipamentos aumentam o grau de precisão das intervenções, ao mesmo tempo em que as tornam menos invasivas – impactando direta e positivamente na recuperação.