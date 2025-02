Piscina, mar e calor: quais os principais cuidados com o pet no verão

Bichinhos nao estão proibidos de dar um mergulho, mas é preciso ter cuidado Masarik / stock.adobe.com

As altas temperaturas, exposição ao sol e a água do mar e da piscina também podem fazer mal para o seu bichinho de estimação. Companheiros para todas as horas, eles podem curtir o verão ao lado dos tutores, desde que com atenção.

Para elaborar as principais dicas, GZH contou com a ajuda da médica veterinária e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Micheli Ataíde.

Igual aos humanos, eles podem sofrer com desidratação e queimaduras do sol. Os principais sinais são a respiração e a salivação excessiva, indicando que eles estão com calor, como explica Micheli:

— Os bichinhos não têm glândulas sudoríparas como a gente, eles suam na pata, nariz e boca. Então essa ofegância, salivação e até desmaio indica calor. No vaso das aves, elas ficam com as assas bem abertas. Se isso acontecer, leve eles para o hospital ou clínica veterinária.

Entre as dicas para cuidados no verão, vale até fazer petiscos diferenciados, como picolés e águas saborizadas, para manter seu pet hidratado. Veja a seguir:

Hidratação e ar condicionado

O ideal é manter animais em locais arejados. Claudio Vaz / Agencia RBS

Troque ao menos três vezes por dia o reservatório de água do bichinho, pois é essencial que eles se mantenham hidratados. Também há formas de induzir essa hidratação, com água saborizada ou picolés caseiros, como ensina a veterinária:

— Dá para fazer “picolés” para eles com águas misturadas com frutas, bebidas isotônicas ou água de coco. No caso dos gatinhos, dá para fazer com sachês. Basta preparar e colocar em forminhas de gelo. Eles se divertem e acabam se hidratando junto.

Outra dica é evitar a exposição exagerada ao ar condicionado, para evitar o ressecamento dos bichinhos. O ideal é mantê-los sempre em lugar arejado ou colocar um umidificador de ar para ajudar na respiração.

Opte por passeios de manhã ou à noite

Animais podem queimar as patas na calçada em dias mais quentes, alerta médica veterinária. Fernando Gomes / Agencia RBS

Pode parecer clichê, mas é preciso reforçar: evite passear com seu bichinho em horários de muita exposição solar. O indicado é antes das 9h e depois das 16h.

— Além do sol estar queimando durante o verão, as ruas e calçadas também estão muito quentes para eles colocarem as patinhas. Então opte por fazer isso no começo ou fim do dia — explica a veterinária.

Não tose os pelos completamente

Pelo serve como isolante térmico dos animais. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

No caso de cães e gatos, o pelo serve como um isolante térmico. Ou seja, se forem tosados completamente, os animais sentirão mais calor do que se estivessem peludos.

Cuidados depois da piscina ou banho de mar

Secar os pelos depois do banho de mar ou de piscina é essencial para garantir a saúde dos bichinhos. Stock.xchng / divulgação

Não há problemas de levar seu bichinho para um banho de mar ou piscina. O cuidado deve vir depois: é preciso retirar a salinidade ou cloro dos pelos e corpinho deles.

— Dependendo do tempo que eles ficarem molhados, isso pode causar uma dermatite. É preciso dar banho, retirando a água deles e secar muito bem depois — completa Michele.

Protetor solar para pets

Protetor solar precisa ser específico para animais, caso contrário pode haver reação. Emerson Souza / Agencia RBS

Assim para nós humanos, os bichinhos também precisam usar protetor solar próprio. Eles são indicados para raças que não têm pelo, especialmente as de pele branca ou rosada. A indicação é aplicar em áreas como o focinho, orelhas e pálpebras, por estarem mais expostas aos raios solares.