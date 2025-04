O South Summit do reencontro

Por José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil

A primeira edição do South Summit Brazil foi do reencontro: naquele 2022, depois de quase dois anos de isolamento pela pandemia, tivemos mais de 15 mil participantes. Foi um evento além das conexões e negócios: era um marco da retomada.

Quase um ano depois da enchente, voltamos à nossa casa, o Cais do Porto. Onde vimos as águas se elevarem, agora nos reencontraremos para contribuir com a reconstrução do RS por meio do ecossistema de inovação.

Um evento que é um verdadeiro motor de transformação econômica e social

Damos início a mais uma edição do South Summit Brazil, um evento que é um verdadeiro motor de transformação econômica e social. Este ano reforçamos ainda mais esse compromisso com iniciativas que geram impacto real, como o Impulsa RS, que conta com o apoio institucional do Grupo Zaffari.

O Impulsa RS é um conjunto de ações voltado a apoiar empreendedores que foram duramente afetados pelas enchentes e que ainda enfrentam o desafio de se reerguer. Uma das ações acontece na Usina do Gasômetro, nesta sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita e aberta ao público.

Em parceria com Banco do Brasil, Sebrae e UniRitter, vamos oferecer palestras, soluções financeiras, mentoria e educação executiva para impulsionar quem precisa de apoio para seguir em frente. Um passo concreto para transformar desafios em novas oportunidades.

Com a tagline “Beyond resilience”, vamos debater não somente resiliência climática, mas como criamos organizações, empresas e sociedades mais resilientes. E, claro, uma extensa programação de painéis, com lideranças de startups, fundos e empresas do Brasil e do mundo. Na competição de startups, tivemos mais de 2 mil inscrições e 50 selecionadas de 11 países. Ao longo dos três dias, seremos ponto de conexão e novos negócios entre milhares de empreendedores e investidores.