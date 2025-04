Nove mortos após atropelamento em festival na cidade canadense de Vancouver

O festival homenageia um líder anticolonialista filipino do século XVI e ocorreu no fim de semana anterior às eleições canadenses.

Imagens divulgadas na internet e verificadas pela AFP mostram um veículo preto com a lataria danificada em uma rua coberta por escombros, ao lado de socorristas atendendo pessoas no chão.

O agente de segurança do festival, Jen Idaba-Castaneto, disse ao jornal local Vancouver Is Awesome que viu "corpos por toda parte".

O evento de sábado incluía um desfile, a exibição de um filme, eventos de dança e um show, com dois membros do Black Eyed Peas.

Os canadenses vão às urnas nesta segunda-feira após uma campanha frenética na qual os candidatos cortejaram os eleitores com questões como o aumento do custo de vida e a luta contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.