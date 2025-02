Aversão à verdade

Por Gabriel Wainer, Apresentador do @RivoNews

Na semana passada o Banco Central elevou em mais um ponto percentual a taxa básica de juros da economia, levando a Selic para 13,25%. Todos os nove diretores que formam o Comitê de Política Monetária da instituição votaram de modo unânime nesse sentido. Destes, sete foram indicados pelo presidente Lula que, após dois anos achincalhando publicamente o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, pelas altas consecutivas dos juros, foi mais compreensivo com o novo chefe da instituição, Gabriel Galípolo.

Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, resolveu mentir publicamente para defender Galípolo, algo que nem Lula cogitou. Refratária a tudo que é correto, a parlamentar foi às redes sociais dizer que o novo aumento da Selic já havia sido “determinado” no ano passado pela direção anterior do BC, o que só evidencia duas possibilidades: ou não entende nada de política monetária, ou é mitômana contumaz.