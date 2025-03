Exponencializar o humano

O mundo muda aceleradamente e, nem sempre, para melhor. A grande pergunta, explícita ou não, é: onde vamos parar com tudo isso? E quando tudo estiver sob o império da tecnologia? E quando todos tiverem todos os dados? E quando a inteligência artificial estiver ao alcance de verbas menores ou de intenções piores? No marketing, a primeira questão é: como, e onde, as marcas se diferenciarão? E a segunda é: aguentaremos? Passaremos a ser perseguidos por todos os desejos que ainda nem sabemos que temos? Será mais fácil falar com cada consumidor, mas continuará difícil seduzi-lo, porque somos, antes de mais nada e acima de tudo, pessoas. E pessoas quase nunca são previsíveis. Steve Jobs e William Schon, editor da celebrada revista New Yorker, sempre se negaram a fazer pesquisas porque passariam a entregar o que as pessoas queriam, perdendo a capacidade de surpreendê-las. Eles sabiam que sem surpresa não há sedução, e sem sedução não há conquista. Juntar informações não é igual a pensar e, por mais dados que se tenha, é preciso criatividade para colocar um pouco de extraordinário no cotidiano.