Mulheres que transformam

Por Elaine Deboni, CEO do Pop Center

No Dia da Mulher, celebramos a força, a determinação e a resiliência de todas as mulheres, mas coloco um olhar especial às que transformam realidades por meio do empreendedorismo. As mulheres estão conquistando espaços, superando barreiras e mostrando que a liderança feminina é sinônimo de inovação, resiliência e progresso. O empreendedorismo feminino é uma força que transforma vidas, movimenta a economia e promove um mundo mais justo e igualitário.

No Pop Center, essa realidade pulsa em cada corredor. Há 16 anos, este centro comercial tem sido palco de histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. Muitas delas são mães, chefes de família e batalhadoras que encontraram no próprio negócio uma forma de independência e realização.

Com coragem e união, enfrentaram as dificuldades e seguiram em frente

Empreender não é apenas abrir um negócio; é construir sonhos, conquistar autonomia e transformar desafios em oportunidades. Além das dificuldades comuns ao mundo dos negócios, muitas mulheres precisam equilibrar suas jornadas profissionais com as responsabilidades familiares. Algumas, inclusive, veem no empreendedorismo a única saída após enfrentarem a demissão ao voltar da licença-maternidade. No Pop Center, muitas mulheres começaram assim e hoje sustentam suas famílias com o fruto do próprio trabalho.

Este ano, um novo desafio colocou nossa força à prova: a enchente que afetou tantas vidas no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, vimos a resiliência das mulheres brilhar. Com coragem e união, enfrentaram as dificuldades e seguiram em frente, mostrando que a mulher empreendedora não se entrega diante das adversidades.

A cada dia, mulheres empreendedoras mostram que o futuro do comércio, da economia e da sociedade é feminino. Quando há apoio, capacitação e incentivo, elas vão ainda mais longe.

Também sou mãe de duas filhas mulheres e avó de uma neta e sonho que estas sementes germinem em grandes pomares de outras mulheres valorosas, sem nunca esquecerem que somos o sal da terra.