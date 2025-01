Por que tantas pessoas ainda morrem no trânsito?

Por Larissa de Moraes Gonzaga, diretora institucional da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga

No mesmo dia em que Porto Alegre registrou o maior número de mortes no trânsito dos últimos sete anos, a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga recebeu uma avó que perdeu sua neta de cinco anos em um atropelamento.

Desde 1996, trabalhamos para preservar vidas no trânsito. Quando soubemos do aumento de 18% nas mortes em Porto Alegre — 84 vítimas só em 2024 —, infelizmente, não ficamos surpresos. Esse cenário se repete em diversas cidades no Brasil e no mundo.

De que adianta sermos uma cidade de inovação se não garantimos que nossas crianças e jovens cheguem em casa com vida?

No trânsito, a juventude é a mais afetada. Globalmente, é uma das principais causas de morte de crianças e jovens de cinco a 14 anos. No Brasil, motociclistas são as maiores vítimas: 88% são homens, 30% têm entre 20 e 29 anos, e 64% se autodeclaram negros.

O que pode ser feito para mudar?

A OMS lançou, em 2011, a Década de Ação pela Segurança no Trânsito. No Brasil, o PNATRANS busca reduzir pela metade o número de mortes no trânsito. É possível salvar vidas com ações concretas, desde que dois pontos fundamentais sejam compreendidos:

As mortes no trânsito são evitáveis. Não chamamos de "acidentes", mas de sinistros de trânsito — eventos causados por falhas humanas, vias mal projetadas e falta de sinalização. Precisamos implementar o Sistema Seguro, que previne e minimiza os impactos quando ocorrem erros. A velocidade é o maior agravante. Dirigir a 60 km/h aumenta drasticamente o risco de morte em atropelamentos. Uma redução para 50 km/h pode salvar vidas, reduzindo o impacto de sinistros.

Ações da Fundação